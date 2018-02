O ex-presidente Rafael Correa (em cima, de camisa verde) voltou da Bélgica, país natal da sua mulher, para onde tinha ido viver no final do seu mandato, para fazer campanha pelo “não” no referendo

Ex-presidente é o alvo da segunda pergunta da consulta proposta pelo sucessor e ex-aliado. Caso seja inviabilizada a reeleição ilimitada, não pode tentar voltar ao poder em 2021

Em dezembro de 2015, um ano e meio antes de sair do poder ao final de uma década na presidência no Equador, Rafael Correa assegurou que deixava uma porta aberta para o seu regresso. O Congresso aprovou uma emenda que permitia a reeleição ilimitada a partir de 2021 - evitava assim as críticas de que se queria perpetuar no poder. Para presidir aos destinos do país até lá, lançou o seu ex-vice-presidente Lenín Moreno. O mesmo que, após ser eleito por curta margem em abril de 2017, começou a virar as costas ao mentor. A rutura consolida-se amanhã, no referendo que, entre outras questões, pergunta sobre o fim da reeleição ilimitada. O "sim" significará o fim político de Correa.

"Para garantir o princípio da alternância, concorda emendar a Constituição para que todas as autoridades eleitas por voto popular possam ser reeleitas uma só vez?" Esta é a segunda de sete questões a que os 13 milhões de eleitores equatorianos terão de responder. Outras perguntas põem em causa mais medidas de Correa como reduzir a área de exploração petrolífera para proteger o ambiente ou alterar a lei das mais-valias. "Moreno queria um referendo, como no seu tempo fez Correa, para conseguir avançar com algumas reformas e entre as perguntas meteu uma destinada a eliminar a reeleição permanente, que caso seja aprovada acaba para sempre com a carreira política de Correa", de 54 anos, disse ao DN o investigador Carlos Malamud, do Real Instituto Elcano.

As sondagens apontam para a vitória do "sim" em todas as perguntas. "Seria um golpe brutal, sobretudo para uma pessoa com um ego tão grande como Correa. Temos que ver se se atreve a voltar ao Equador", referiu Malamud. Após uma década à frente dos destinos do país, como prometido, o ex-presidente foi viver para a Bélgica, terra natal da sua mulher - regressando apenas agora para fazer campanha. "Mesmo desde a Bélgica queria continuar a dirigir o país, como se fosse o presidente. Moreno também tem o seu carácter e negou subordinar-se às pressões", lembrou o investigador.

A rutura entre ambos intensificou-se com a decisão de Moreno de dialogar com a oposição, aproximar-se da comunidade empresarial e tomar medidas enérgicas contra a corrupção - que levaram à saída do seu vice, Jorge Glas, um grande aliado de Correa. Ou quando o presidente de 64 anos, em cadeira de rodas desde que levou um tiro durante uma tentativa de assalto em 1998, atacou o antecessor por causa da complicada situação económica que herdou. A divisão chegou à Aliança País, partido que foi criado em torno de Correa em 2006, que tentou expulsar Moreno da liderança. Os tribunais travaram-no e acabou por ser o ex-presidente a sair, levando consigo vários apoiantes.

"A derrota é muito amarga, especialmente para os políticos", disse Malamud, sugerindo que sem Correa o "correísmo vai converter-se em algo marginal". Em causa, alegou o investigador, está o controlo do grupo parlamentário da Aliança País - o maior do Congresso, com 74 deputados (em 137). "Com uma eventual derrota, é provável que alguns seguidores de Correa ou que mostraram a sua inclinação pelo ex-presidente acabem por voltar ao redil", disse.

A campanha para o referendo ficou marcada pelos ataques entre ambos, com Correa a acusar Moreno de desmantelar a sua "revolução cidadã". Além disso, os seus apoiantes dizem que é ilegal, já que foi convocado por decreto presidencial em novembro, numa altura em que o Tribunal Constitucional demorava em tomar uma decisão.