Pub

Arcebispo de Malta, Charles Scicluna, teve que ser operado no Chile.

O especialista do Vaticano em investigações sobre crimes sexuais, enviado pelo Papa Francisco para entrevistar vítimas no Chile, teve que ser operado de emergência para retirar a vesícula biliar.

O arcebispo de Malta, Charles Scicluna, foi operado no hospital San Carlos de Apoquindo, em Santiago do Chile, segundo informações da arquiodiocese de Malta.

O padre espanhol Jordi Bertomeu irá continuar o trabalho que Scicluna estava a fazer, de acordo com o porta-voz da Conferência Episcopal Jaime Coiro. "É um problema de saúde que começou há vários dias", afirmou aos jornalistas, referindo-se à situação de Scicluna.

O arcebispo de Malta viajou para o Chile para investigar as acusações de que o bispo Juan Barros tinha conhecimento e encobriu os abusos sexuais do seu mentor, o padre Fernando Karadima. Chegou na segunda-feira e começou a ouvir as vítimas na terça, tendo previsto deixar o país na sexta-feira. Antes de chegar ao Chile, passou por Nova Iorque, onde ouviu outra testemunha.

"Vim ao Chile enviado pelo papa Francisco para recolher informações úteis sobre o monsenhor Juan Barros Madrid, bispo de Osorno", disse à chegada numa breve declaração à imprensa nos arredores da Nunciatura de Santiago, onde decorrem a maior parte das audiências. "Quero manifestar o meu agradecimento às pessoas que se declararam disponíveis para se encontrarem comigo durante os próximos dias", disse o arcebispo.

O caso do bispo Barros esteve na origem de vários protestos durante a visita do Papa ao Chile, já que Francisco ignorou as acusações contra ele antes de o nomear bispo de Osorno, em 2015.

Jaime Coiro frisou as audições são "um processo de escuta, não é um tribunal, não é um auditório", acrescentando que não há um prazo para entregar as conclusões. Estas serão entregues diretamente ao Papa, que decidirá se abre, ou não, uma investigação canónica contra Barros.