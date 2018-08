Ensino pré-escolar passa a ser gratuito em Berlim

O preço máximo para extras, como lanches da manhã e da tarde, aulas de línguas ou natação, vai ser de 90 euros, a partir de setembro, e os pais pagam 23 euros pelos almoços. As creches e jardins de infância já eram teoricamente gratuitas mas os pagamentos pedidos chegavam a atingir os 500 euros. As famílias com menos posses pagavam um máximo de 2 por cento dos rendimentos.

O anúncio foi feito pela responsável do pelouro da educação de Berlim, Sandra Scheeres, provocando debate público sobre as discrepâncias nos preços entre os 16 estados alemães. Mesmo na capital, surgiram preocupações quanto a problemas já existentes, como a dificuldade de arranjar vagas, o número insuficiente de escolas e os baixos salários dos educadores.

Dez outros estados decidiram tornar gratuito o pré-escolar, seguindo as indicações do governo para reduzir o fardo dos pais que trabalham e melhorar os níveis de educação. Um dos objetivos pretendidos é estimular a inscrição de crianças filhas de imigrantes para garantir a aprendizagem da língua e as capacidades sociais.