O gigantesco iceberg com a aldeia Innaarsuit em primeiro plano

O iceberg de seis quilómetros de largura que se soltou esta sexta-feira de um glaciar na Gronelândia obrigou as autoridades a ativar o sistema de alerta de tsunami e, por precaução, a evacuar uma aldeia no leste da ilha.

Os 180 habitantes da povoação de Innaarsuit foram obrigados a sair de suas casas devido ao elevado risco de inundações, provocadas pela enorme massa de gelo.-

A primeira fratura no glaciar que deu origem a este iceberg foi registada pelos cientistas no dia 22 de junho e o momento foi capturado em vídeo pelos cientistas no local:

O alerta de segurança foi ainda justificado porque existe uma elevada possibilidade de o iceberg se partir em qualquer momento em partes mais pequenas, provocando ondas gigantes.