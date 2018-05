Pub

Os restos mortais de uma menina de 10 anos desaparecida desde 2009 foram encontrados esta semana, no estado de Washington, EUA. A descoberta, que foi feita o ano passado, mas só agora confirmada por análises forenses, encerra anos de buscas, que chegaram a envolver centenas de agentes e voluntários.

O anúncio foi feito pelo Xerife do condado de Grays Harbor, na quinta-feira. Segundo a CBS, Rick Scott informou que o caso é agora uma investigação de rapto e homicídio.

Lindsey Baum desapareceu quando voltava de casa de uma amiga, um caminho de quatro quarteirões numa pequena cidade com cerca de dois mil habitantes, McCleary. Desapareceu na noite de 26 de junho de 2009, dias antes do seu 11º aniversário.

Os restos mortais foram encontrados em setembro do ano passado por caçadores, numa área remota do estado de Washington, na costa oeste dos EUA, a mais de 100 km de casa. Depois de análises de ADN no laboratório do FBi foi possível confirmar que se trata de facto de Lindsey Baum.