Encontrado o corpo do português suspeito de matar o filho em Genebra

Foi encontrado este domingo o corpo do português pai da criança que tinha sido morta na Suíça na semana passada, informa o jornal Tribune de Genève.

Thomas, o menino de quatro anos, filho de emigrantes portugueses, tinha passado o domingo, dia 22, com o pai e deveria ter voltado a casa ao final da tarde. Às 19.00 desse dia, a mãe alertou as autoridades suíças para o desaparecimento e iniciaram-se então as buscas. O rapaz foi encontrado morto na barragem de Verbois, no rio Ródano, na cidade de Genebra.

O pai era o principal suspeito e estava desde então a ser procurado pela polícia.

Este domingo realizou-se uma marcha em homenagem a Thomas, com duas centenas de pessoas a desfilarem pelas ruas de Genebra vestidas de branco. A marcha foi organizada pela mãe com o objetivo de alertar para este tipo de crimes. "O ódio de um pai pode pôr em perigo a vida de uma criança", explicou a mãe à imprensa.