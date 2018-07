Encontrada múmia do xá do Irão Reza Pahlavi​​​​​​​? Família quer túmulo digno

A "Pantera Negra", irmã do último xá do Irão

Podem ter sido encontrados os restos mumificados do pai do último xá do Irão, Reza Pahlavi. O corpo foi encontrado, esta segunda-feira, no decorrer dos trabalhos de construção de um santuário em Rey, a sul de Teerão.

O túmulo de Reza Pahlavi foi destruído após a revolução de 1979 e os seus restos mortais nunca foram encontrados. O neto do antigo xá, Reza Pahlavi, que vive nos EUA, afirmou que o corpo "muito provavelmente" pertencia o seu avô, de acordo com a BBC.

Num comunicado partilhado no Twitter, o descendente do pai do último xá iraniano pediu às autoridades do seu país para que seja permitido que a sua família tenha acesso ao corpo, depois de ficar comprovado que são de facto dos restos mortais de Reza Pahlavi, e um enterro adequado para o seu avô.

"Se não como o pai do Irão moderno ou como um Rei, então apenas como um simples soldado e servo de seu país e do seu povo, Reza Xá deve ter um túmulo gravado num local conhecido por todos os iranianos", escreveu na rede social.



O presidente do Comité do Património Cultural de Teerão afirmou, também esta segunda-feira, à agência de notícias semioficial ISNA, que é "possível" que o corpo pertencesse ao antigo xá, mas alguns meios de comunicação já vieram contestar essa informação.

Reza Pahlavi chegou ao poder em 1925, quatro anos após um golpe orquestrado pelo Reino Unido e que poria fim à dinastia Qajar, que governava a Pérsia desde o século XVIII. O xá Reza Pahlavi estabeleceu uma monarquia constitucional e introduziu várias reformas económicas e sociais, desde a mudança do nome do país para Irão até ao fim da imposição do véu para as mulheres.

Morreu no exílio, na África do Sul, em 1944, três anos depois de ter sido forçado a abdicar a favor do filho Mohammad Reza Pahlavi, pelas forças britânicas e russas.

Foi inicialmente embalsamado e enterrado no Egito, mas o seu corpo foi transferido para o Irão alguns anos depois. O amusoléu onde foi enterrado foi destruído em 1979, na revolução que depôs o seu filho.