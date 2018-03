Pub

Casal australiano encontrou na praia uma garrafa de gin com uma mensagem, enviada ao mar em 1886 a partir de um navio alemão

É a mais antiga mensagem numa garrafa de que há registo, superando o anterior recorde que tinha 108 anos. Kym e Tonya Illman, um casal de fotógrafos australianos, encontrou em janeiro uma garrafa de gin, numa praia perto da sua residência no oeste daquele país, que se confirmou entretanto ter sido lançada ao mar por um navio alemão, em 1886, tendo percorrido mais de 900 quilómetros.

A mensagem, cuja autenticidade já foi confirmada pelo Observatório Naval da Alemanha, continha datas e coordenadas, tendo sido lançada pelo veleiro alemão Paula, como parte de um projeto científico destinado a estudar as correntes. Na altura a embarcação navegava no Oceano Índico, a 950 quilómetros de distância do local onde a mensagem viria a ser encontrada 132 anos depois.

Nessa missão científica foram enviadas milhares de garrafas com mensagens, tendo até agora - já contando com este achado - sido recuperadas 663.