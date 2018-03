Pub

No acidente aéreo com um avião ATR-.72, que fazia a rota doméstica Teerão-Yasuy, morreram 59 passageiros e seis membros da tribulação

A caixa negra do avião da companhia aérea iraniana Aseman, que se despenhou a 18 de fevereiro numa montanha do centro do Irão, provocando 65 mortos, já foi encontrada, indicou hoje a Organização da Aviação Civil (OAC) do país.

O diretor de Relações Públicas da OAC iraniana, Reza Yafarzadeh, citado pela agência noticiosa oficial IRNA, indicou que uma equipa de alpinistas conseguiu encontrar a caixa negra há já alguns dias na serra de Dena.

No acidente aéreo com um avião ATR-.72, que fazia a rota doméstica Teerão-Yasuy, morreram 59 passageiros e seis membros da tribulação.

Yafarzadeh indicou que a caixa negra já foi entregue às autoridades judiciais locais e que, depois de cumpridas as formalidades legais, será enviada pera a OAC.

A confirmação oficial ocorre um dia depois de um responsável da proteção civil iraniano ter indicado que a caixa negra do avião fora encontrada e transportada, a pé, por alpinistas treinados por uma equipa francesa.

Segundo a imprensa oficial, o mesmo responsável adiantou que os socorristas/alpinistas encontraram mais corpos das vítimas do acidente aéreo.

As autoridades creem que a caixa negra poderá aclarar as causas do acidente, cujas investigações se atrasaram mais de duas semanas devido às más condições meteorológicas numa região já de si com uma orografia complicada, o que dificultou as operações de busca.

Mesmo os helicópteros não conseguiram aterrar no local do acidente, a mais de 4.000 metros de altitude, nem tão pouco sobrevoar a área devido às tempestades de neve, nevoeiros e vento forte.

Ainda se desconhece o número exato de corpos encontrados, bem como os que já foram transportados para morgues locais para identificação.

Na última década, têm sido vários os acidentes com aviões comerciais no Irão, com o mais mortífero a ocorrer em 2011, quando um aparelho se despenhou durante uma forte tempestade de neve e causou a morte a 77 passageiros e tripulantes.