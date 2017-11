Pub

O filho de Chen Zhonghong foi raptado em fevereiro de 2016 e a operação policial na altura não obteve resultados

Cheng Jiafu, rapaz chinês de seis anos, foi raptado de casa, na região de Qingxin, em maio de 2016. Nove meses depois, foi encontrado pelo pai... quando estava num centro comercial com os presumíveis raptores e traficantes de pessoas.

Quando foi raptado, o rapaz estava em casa com a irmã mais velha enquanto o pai, Chen Zhonghong, estava a trabalhar.

O caso gerou uma grande operação policial, que acabou por não apresentar qualquer resultado.

O rapaz apareceu, sim, da maneira mais inesperada. De acordo com o Independent, assim que Chen viu o filho com os três criminosos, tratou de o reaver antes de avisar as autoridades.

Os raptores foram identificados apenas pelos apelidos: Chen, condenado a dois anos de prisão, Li, sentenciado a três, e Ou, que vai ficar preso seis anos.

Apesar de o rapaz ter sido recuperado em fevereiro deste ano, a sentença foi lida apenas no passado dia 10 de novembro. O juiz acredita que havia a intenção de vender a criança. Ou foi multado em cerca de 1000 euros.