Encobrimento da morte de Khashoggi foi "uma das piores da história", diz Trump

Sky News avança que partes do corpo do jornalista saudita foram encontradas

O presidente dos Estados Unidos disse que as autoridades sauditas realizaram uma das piores operações de encobrimento da história ao referir-se ao assassínio do jornalista Jamal Khashoggi, que se deu no princípio do mês no consulado saudita em Istambul.

No mesmo dia, Washington anunciou a revogação de vistos, ou a recusa da emissão, a 21 cidadãos sauditas.



"Eles tinham um projeto original muito mau. Foi muito mal feito, e o encobrimento foi um dos piores na história dos encobrimentos", afirmou Trump, ao ser questionado por um jornalista na Casa Branca.

Donald Trump falou horas depois de o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, ter recusado a teoria saudita de que a culpa da morte de Khashoggi se deve a uma operação de "agentes desonestos". Erdogan pediu a Riade que procure "do topo à base" pelos responsáveis da morte do jornalista crítico do regime.

O presidente dos EUA comentou o caso várias vezes nos últimos dias. Ora ameaçou a Arábia Saudita com consequências "muito graves" e mencionou possíveis sanções económicas, ora se mostrou um fiel aliado, ao destacar o papel de Riade contra o terrorismo islamista e na oposição ao Irão. Destacou também a importância da monarquia do Golfo como um grande comprador de armas dos EUA.



O secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo disse que os Estados Unidos identificaram as pessoas que fazem parte do governo saudita e da autoridades de segurança que acreditam estarem envolvidas no assassínio de Khashoggi. E que vão tomar as medidas apropriadas, o que inclui a revogação de vistos dos EUA. "Estas punições não serão a nossa última palavra sobre o assunto. Estamos a deixar claro que os Estados Unidos não toleram esse tipo de ação cruel para silenciar o jornalista Khashoggi, por meio da violência", disse Pompeo aos jornalistas.

"Vamos até ao fim"

O vice-presidente Mike Pence também falou sobre o caso num evento do Washington Post, jornal no qual Khashoggi colaborava. "Quero garantir ao povo americano: vamos até ao fim. O brutal assassínio de um jornalista, um inocente, um dissidente, não vai passar sem uma resposta americana e, espero, sem uma resposta internacional."

Com o desenrolar da crise nas últimas três semanas, a Arábia Saudita mudou de discurso sobre o caso Khashoggi. De início Riade negou conhecer o paradeiro de Khashoggi antes de dizer no sábado que foi morto na sequência de uma luta no consulado. Uma versão recebida com incredulidade por parte de vários governos ocidentais.



A imprensa estatal saudita noticiou no sábado a demissão de cinco pessoas por causa do assassínio cometido por uma equipa de 15 homens, incluindo Saud al-Qahtani, um dos principais assessores do príncipe Mohammed bin Salman. De acordo com fontes de serviços de informações, terá sido Qahtani quem deu a ordem para o assassínio de Khashoggi, através do Skype.