Encenação? Foto de Boris Johnson com a namorada só aumenta polémica

Depois de ter sido notícia por uma discussão doméstica com a namorada, à qual foi chamada a polícia, e de ter faltado ao debate na Sky News com o seu adversário, o que lhe valeu de Jeremy Hunt o epíteto de "cobarde", a campanha de Boris Johnson reagiu com uma fotografia que fez chegar às redações. Ao ar livre, em ambiente campestre, o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros do governo de Theresa May está sentado à mesa com a namorada, Carrie Symonds. Uma imagem idílica que terá sido tirada no domingo, no campo, apareceu nas manchetes de vários diários britânicos, mas que estará a trazer ainda mais críticas e escrutínio a Boris Johnson do que antes.

O Daily Mail, por exemplo, deu destaque ao tema, mas não se absteve de comentá-lo no título da manchete: "Boris e a cena Mills & Boon [editora de romances de cordel] que nos toma por tolos", e em antetítulo lê-se no tabloide: "Enquanto continua a recusar pronunciar-se sobre a discussão com a amante".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O Metro e o Daily Mirror também fazem do tema a manchete e com títulos semelhantes, em alusão ao nome da namorada. O primeiro com "Keep calm and Carrie on", um trocadilho com a famosa frase a apelar à calma e à perseverança dos britânicos durante a Segunda Guerra, e o segundo com "What a Carrie on", algo como "Que espetáculo".

Mesmo o Daily Telegraph -- no qual Boris Johnson escreve uma coluna semanal que lhe rende mais de 25 mil euros mensais - não se limitou a transmitir a imagem. Se o título da manchete é "Boris tenta manter a campanha em andamento", o título que acompanha a fotografia é "A imagem vale mil palavras, mas levanta muitas mais perguntas".

Uma delas é sobre a data da fotografia. A questão foi de pronto trazida a público nas redes sociais, até porque o corte de cabelo não condiz com o atual. Mas Boris Johnson, alegando que não quer arrastar os "entes queridos" para o domínio público, continua a não responder às perguntas dos jornalistas, apesar de nas últimas horas ter dado várias entrevistas.

Debaixo de fogo

À LBC, o antigo autarca de Londres recusou responder sobre a data da fotografia 26 vezes. "Não tenho o poder de decidir o que vem nos jornais", repetiu, à insistência de Nick Ferrari. Acabou por aceder que sabia da existência da fotografia, mas disse não saber quando foi tirada. "É um segredo de Estado?", perguntou o entrevistador. "Não é um segredo de Estado mas não é algo de que queira falar", disse Johnson enquanto se remexia na cadeira e não escondia o desagrado, tendo sugerido que também não sabia quando tinha ido pela última vez cortar o cabelo.

Sem surpresa, a fotografia foi alvo de crítica nas redes sociais, porque ao mostrar uma imagem da sua vida privada, ainda que encenada, está em contradição com a defesa da privacidade dos seus próximos. Foi também alvo de humor, com as mais variadas montagens a colocarem na imagem pessoas tão diversas como o ditador Kim Jong-un, o populista Steve Bannon, o homem que todos os dias protesta em Westminster contra o Brexit, ou o candidato derrotado e ministro do Desenvolvimento Internacional, Rory Stewart, que reagiu com fair-play a uma montagem com a sua imagem.

Noutra fotomontagem, Boris Johnson tem um ataque de raiva e parte a mesa.

Autocarros de cartão

Numa entrevista à Talk Radio Boris Johnson é questionado se fica zangado com facilidade. "Sou uma pessoa bastante equilibrada. Eu não me irrito facilmente", respondeu. Mas o tema com mais repercussão da entrevista foi sobre o que faz para se descontrair. "Gosto de pintar, faço coisas" começou por dizer, para depois revelar que faz modelos de autocarros em cartão e que pinta "passageiros a divertirem-se". "Ótimo", respondeu o jornalista.

Boris Johnson iniciou a ronda de entrevistas na BBC. Reafirmou que o Reino Unido sairá no dia 31 de outubro da UE, com ou sem acordo, embora admita que precisaria da cooperação europeia para evitar uma fronteira irlandesa ou taxas aduaneiras devastadoras. "Não depende apenas de nós."

Quanto ao cheque a endossar a Bruxelas de 39 mil milhões de libras, comentou: "Acho que deveria haver uma ambiguidade criativa sobre quando e como isso será pago."

Aptidão de Boris para PM em discussão

A discussão de Boris Johnson com a namorada não tem qualquer influência para mais de metade dos britânicos. Numa sondagem da Sky Data para a Sky News, 51% crê que as notícias sobre a altercação não são relevantes quanto à sua aptidão para primeiro-ministro. Opinião contrária tem 39% dos inquiridos.

Um dos britânicos que levantaram a voz contra o comportamento de Boris Johnson é John Griffin, um dos principais doadores do Partido Conservador. "Precisamos de saber se podemos confiar nele, porque vai receber ainda mais atenção das mulheres se se tornar primeiro-ministro. Eu ficaria preocupado se ele andasse a vadiar por aí, aproveitando-se da posição que ocupa junto das mulheres. Não seria de todo correto", disse Griffin ao Daily Mail.

Para Griffin também seria importante se Boris Johnson clarificasse em público quanto filhos tem. Soube-se há pouco que o ex-mayor reconheceu dois filhos de casos extraconjugais. "Cada uma das suas crianças necessitam do seu amor e atenção. Mas ele precisa de mostrá-lo. Não pode dizer que é irrelevante. É extremamente relevante. É uma das formas de avaliar uma pessoa", disse o milionário.