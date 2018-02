Pub

Decisão acontece após massacre na escola da Florida, em que morreram 17 pessoas

Várias empresas norte-americanas estão a romper as relações empresariais com a Associação Nacional de Armas (National Rifle Association, NRA na sigla original), no seguimento do massacre de 14 de fevereiro numa escola no sul da Florida, na qual morreram 17 mortos.

Uma das primeiras empresas que anunciou o fim da sua colaboração com a NRA foi o banco First National Bank of Omaha, que anunciou na semana passada que revogaria um cartão de crédito Visa que tinha o símbolo da NRA.

A companhia de segurança informática Symantec também já comunicou o fim dos descontos que oferecia à organização defensora do uso de armas nos Estados Unidos.

As companhias aéreas United Airlines e Delta Airlines, assim como a seguradora MetLife e a empresa de aluguer de automóveis Hertz, bem como a hoteleira Best Western, também já anunciam o fim da ligação à NRA