Pub

O comboio, que deveria sair da estação às 9:44, partiu por volta das 9:43:40, na terça-feira, dia 14 de novembro

Foi um pedido de desculpas por 20 segundos, o que diz bem da pontualidade dos comboios no Japão, e por o comboio ter partido... adiantado. A empresa que gere os comboio na área metropolitana de Tóquio pediu desculpa online pelo comboio que liga Akihabara, em Tóquio, a Tsukuba, ter partido 20 segundos mais cedo, na terça-feira, dia 14 de novembro.

"No dia 14 de novembro, pelas 9:44, um comboio da Metropolitan Intercity Railway Company saiu da estação de Minami Nagareyama no sentido norte cerca de 20 segundos antes da hora indicada no horário. Pedimos muitas desculpas pelo grave incómodo causado aos nossos passageiros", pode ler-se no site, segundo o jornal Tokyo Today, em inglês.

Segundo o jornal online, os comboios japoneses são conhecidos pela sua pontualidade e chegar às 9:43:40, ao invés das 9:44, não seria um problema significativo, ainda para mais quando passa um comboio de quatro em quatro minutos.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

No entanto, muitos japoneses, que acertam os relógios pelos das estações de comboios, chegam à linha à hora certa da partida e com um plano ao segundo de todos os meios de transporte a apanhar até chegar ao local de trabalho, ou à escola. Perder um comboio poderia causar, diz o jornal, o "efeito avalanche" e um atraso de aproximadamente 15 minutos.

O jornal afirma que, ainda que um pedido de desculpas formal possa parecer exagerado, não o será na cultura japonesa, onde as empresas têm em grande consideração a satisfação dos clientes.