Fabricantes de um popular e irreverente jogo têm um "plano" para "salvar os EUA"

A empresa americana que comercializa o jogo Cards Against Humanity diz ter comprado um terreno na fronteira com o México com a ideia de impedir o Presidente norte-americano de cumprir a sua promessa eleitoral da construção de um muro.

Os responsáveis pelo irreverente jogo asseguram na sua página na Internet ter "um plano" para "salvar os EUA".

A iniciativa tornou-se viral e o vídeo que a anuncia tem mais de 557 mil reproduções na rede de partilha Youtube desde que foi publicado na terça-feira, tendo sido o segundo mais reproduzido desse dia.

O vídeo de 2,42 minutos mostra, utilizando a sátira e o humor negro, imagens "catastróficas" após a eleição de Trump, com pessoas a protestarem e glaciares a derreter.

A empresa explicou que comprou um "terreno desocupado" na fronteira e contratou serviços de advocacia especializados para tornar o processo de expropriação o "mais lento e mais caro possível".

De forma a saldar os custos dos advogados, a empresa pediu donativos e garantiu que durante o primeiro dia os participantes da campanha receberiam um mapa que localiza a terra adquirida.

"Dás-nos 15 dólares (12,7 euros) e nós enviamos seis surpresas que salvam os Estados Unidos diretamente à tua porta", lê-se na sua página na Internet.

Não é a primeira vez que o grupo tem o Presidente norte-americano na mira depois de, em 2016, o cofundador, Max Temkin, ter pago anúncios em diferentes cidades, escritos em árabe, onde se lia "Donald Trump não consegue ler isto, mas de qualquer maneira ele tem medo".