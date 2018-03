Pub

Cinco pessoas foram presas e acusadas de espionagem e conspiração. Enfrentam uma pena máxima de prisão perpétua

A empresa Phantom Secure, com sede no Canadá, fez "dezenas de milhões de dólares" vendendo dispositivos modificados da Blackberry para serem usados por criminosos de um dos mais poderosos carteis do mundo, o cartel de Sinaloa, do México.

Vincent Ramos, o executivo-chefe da empresa, foi preso pelo Departamento de Justiça norte-americano, na semana passada, em Seattle. Foi indiciado na quinta-feira, juntamente com quatro sócios da Phantom Secure. Esta foi a primeira vez que as autoridades dos EUA se concentraram numa empresa que fez propositadamente tecnologia criptografada para ser utilizada por criminosos.

De acordo com a BBC, os executivos são acusados de espionagem e conspiração para ajudar na distribuição de drogas, crimes puníveis com prisão perpétua. Vicent Ramos é o único do grupo que está atualmente detido.

"Esta organização [Phantom Secure] foi projetada para facilitar o tráfico internacional de drogas em todo o mundo", disse o advogado norte-americano Adam Braverman à BBC.

"Esses traficantes, incluindo membros do Cartel de Sinaloa, usariam esses dispositivos totalmente criptografados para facilitar as atividades de tráfico de drogas, a fim de evitar o escrutínio da aplicação da lei".

A Blackberry não respondeu aos pedidos de comentários na quinta-feira - e os investigadores não revelaram se a empresa colaborou durante a investigação do caso. No entanto, o advogado referiu que a Blackberry não é a única empresa que viu os seus aparelhos alterados e utilizados para atividades ilegais.

"Acreditamos que existem outras organizações que o fazem. O FBI e nosso escritório continuarão a investigar, não só o Phantom Secure, mas também qualquer outra empresa que forneça esse tipo de dispositivo de comunicação a organizações criminosas".

Embora quase todos os smartphones no mercado ofereçam criptografia difícil - o que acontece também com os aplicativos do Facebook, Google e Apple - a Phantom Secure deve ser responsabilizada porque foi criada especificamente para "auxiliar as organizações internacionais de tráfico de drogas", acrescentou Adam Braverman.

Os dispositivos modificados da Phantom Secure eram vendidos em regime de assinatura e custavam entre 2.000 e 3.000 dólares (cerca de 1620 euros e 2430 euros), por seis meses de uso.

Para conseguir ser cliente, tinha de ser indicado por um cliente já existente, a fim de evitar que o esquema fosse descoberto.

As autoridades estimam que 20.000 aparelhos Phantom Secure modificados estejam a ser usados em todo mundo.

As comunicações através dos telefones são encaminhadas automaticamente para servidores no Panamá e em Hong Kong, de acordo com documentos judiciais, tornando os dados mais difíceis de rastrear.

O Phantom Secure também pode remover funcionalidades dos dispositivos, a fim de os para bloquear, como a comunicação de voz, microfone, GPS, câmara, internet e aplicativos de mensagens, deixando operacional apenas a funcionalidade de texto.

As autoridades têm encontrado muitas dificuldades na investigação de redes criminosas precisamente pela utilização da tecnologia de criptografia, que dificulta o acesso às comunicações entre suspeitos.

Em 2016, a Apple recusou-se a fornecer uma ferramenta que permitisse ao FBI desbloquear um iPhone pertencente a Syed Farook, um homem envolvido num tiroteio em massa que resultou na morte de 14 pessoas.

Ativistas de direitos autorais e de privacidade argumentam que a remoção ou simplesmente o enfraquecimento da criptografia colocaria todos em risco de roubo de dados e sob vigilância - e não apenas os criminosos.