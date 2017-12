Empataram a 10 608 votos e até sorteio que os desempatar foi adiado

Pub

Democrata Simonds travou tiragem à sorte na corrida à Câmara dos Deputados local que pode tirar maioria aos republicanos.

Depois da votação em novembro para o 94.º distrito da Virgínia, David Yancey era dado como vencedor com mais dez votos do que a rival Shelly Simonds, mantendo assim a Câmara dos Representantes daquele estado nas mãos dos republicanos que as controlam há 17 anos. A 19 de dezembro, uma recontagem invertia o resultado, dando a vitória a Simonds por um voto. Apenas para no dia seguinte três juízes reverem a decisão e darem um empate entre os dois, com 11 608 votos cada um.

Com tanto avanço e recuo, a corrida chamou a atenção dos media nacionais e na quarta-feira as autoridades da Virgínia preparavam-se para transmitir o sorteio do vencedor em direto online. As leis do estado preveem que em caso de empate se tire à sorte de dentro de uma taça o nome do vencedor escrito num papel colocado dentro de uma caixinha de plástico usada para guardar os rolos das máquinas fotográficas. Mas no último momento, Simonds decidiu recorrer para a justiça, contestando o voto que lhe foi retirado e entregue a Yancey. O sorteio foi suspenso.

Com os republicanos a terem curta maioria de 51 congressistas contra 49 democratas na Câmara dos Representantes da Virgínia, esta disputa ganha um peso inabitual. Sobretudo porque uma vitória da democrata Simonds dividiria a câmara ao meio, dando uma hipótese ao governador democrata Ralph Northam para aprovar a sua agenda liberal.

Mas se este empate - e desempate - na Virgínia tem chamado as atenções, está longe de ser único. Já houve quem recorresse a outros métodos para resolver um impasse político. Em 2002, no Nevada, o empate na corrida à comissão do condado de Goldfield foi resolvida com um baralho de cartas: quem tirasse a mais alta, vencia. Já no Mississipi, em 2015, o democrata Blaine Eaton II venceu um lugar na Câmara dos Deputados estadual após tirar à sorte a palhinha maior. E em Carbon Call, Wyoming, todos os habitantes tiveram de voltar às urnas após um empate na corrida a mayor.