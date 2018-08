Emmerson Mnangagwa é hoje empossado Presidente do Zimbabué

Emmerson Mnangagwa é este domingo empossado no cargo de Presidente do Zimbabué, numa cerimónia consequente da decisão do Tribunal Constitucional zimbabueano, que na sexta-feira, dia 24, o confirmou como vencedor das eleições nacionais de 30 de julho.

O evento deve começar às 10:00 locais (09:00 em Lisboa) e está marcado para o National Sports Stadium, na capital Harare, onde também tomou posse como presidente provisório aquando do afastamento do ex-Presidente Robert Mugabe, em novembro passado.

A investidura de Mnangagwa assinala o fim de um período pós-eleitoral marcado pela violência que provocou a morte de seis manifestantes e o clima de contestação pela oposição.

Inicialmente, a cerimónia deveria ter-se realizado no dia passado dia 12 de agosto, mas a queixa apresentada pelo principal partido da oposição, o Movimento para a Mudança Democrática (MDC, na sigla em inglês), junto do Tribunal Constitucional suspendeu a investidura.

Na sexta-feira, o Tribunal Constitucional rejeitou as alegações apresentadas pelo MDC, do candidato da oposição Nelson Chamisa, e que davam conta da existência de fraude nas eleições de 30 de julho.

O TC rejeitou as alegações alegando que os argumentos de Chamisa não eram suficientes.

"Emmerson Dambudzo Mnangagwa é devidamente declarado como vencedor das eleições de 30 de julho", disse o presidente daquele tribunal, Luke Malaba, ao revelar a decisão unânime dos nove juízes.

Como resposta, o MDC afirmou que iria "anunciar um vigoroso programa de ação em resposta ao roubo eleitoral do século".

As expectativas para as eleições de 30 de julho eram altas, uma vez que foram as primeiras desde a saída de Mugabe, que liderou os destinos do país durante 37 anos.