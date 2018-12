Emissões de CO2 aumentam em 2018. Novo recorde à vista

Fazer a América pobre outra vez (com as alterações climáticas)

As emissões globais de CO2 estão a atingir os níveis mais altos de que há registo, segundo projetaram os cientistas num relatório divulgado nesta quarta-feira e apresentado na cimeira do clima das Nações Unidas COP 24 em Katowice, Polónia.

Esta é a última de várias provas da distância que existe entre os objetivos internacionais para o combate às alterações climáticas e aquilo que os países estão de facto a pôr em prática.

Entre 2014 e 2016 as emissões mantiveram-se sem alterações. Agora as esperanças de uma descida das emissões terminaram. Em 2017 as emissões aumentaram 1,6%. Para 2018 o número projetado pelos cientistas é de 2,7%.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Todavia, os autores do relatório assinado pelo Projeto Carbono Global dizem que esta tendência ainda pode ser alterada até 2020, se forem tomadas medidas no que diz respeito aos transportes, indústria e emissões resultantes das práticas agrícolas.

Estima-se que o aumento projetado, que levaria os combustíveis fósseis e as emissões industriais a um recorde de 37,1 mil milhões de toneladas de dióxido de carbono por ano, está a ser causado por vários países, de onde se destaca um aumento de cerca de 5% das emissões na China, mais de 6% na Índia, e 2,5 % nos Estados Unidos.

As maiores emissões de 2018 vêm da China, seguida pelos Estados Unidos.

"Sob pressão do atual declínio económico", que justifica o aumento do uso do carvão novamente, "alguns governos locais podem ter perdido supervisão da poluição do ar e das emissões de carbono", afirmou Yang Fuqiang, conselheiro de Energia para o norte-americano Conselho de Defesa dos Recursos Naturais, citado pelo Washington Post . Contudo, em termos gerais, segundo Yang, a China está no caminho certo, apesar de se estimar que 60% do consumo total de energia vem do carvão. Número que o governo tem vindo a diminui e espera conseguir fazer chegar aos 10% em 2050.

Os motivos divergem do aumento da emissão de CO2, divergem, ainda assim. Na Índia, por exemplo, uma das razões é que centenas de milhões de pessoas passaram a ter energia nas suas casas.

No caso dos Estados Unidos, as causas foram atribuídas ao verão muito quente, que intensificou o uso de ar condicionado, e de um inverno severo no nordeste do país, além da descida dos preços da gasolina e do crescente tamanho dos carros usados.

Depois de uma década de descidas significativas, as emissões de CO2 na União Europeia não tiveram qualquer alteração.

"O aumento global das emissões de carbono é preocupante, porque para resolver a questão das alterações climáticas elas têm de alterar o seu rumo e eventualmente ir até 0%", afirmou Corinne Le Quéré, da norte-americana University of East Anglia, que liderou esta investigação publicada na Nature. "Não estamos a ver ação da forma que precisamos. Isto precisa de mudar rapidamente", acrescentou citada pelo Guardian .

Enquanto a maior parte dos países continua a tentar responder ao Acordo de Paris, assinado em 2015, a administração Trump tem reiterado a sua intenção de o abandonar até 2020. Também o Brasil, que tem procurado combater a desflorestação, fica agora numa posição periclitante com a recente eleição de Jair Bolsonaro, que pode reverter o caminho até aqui percorrido.

A nível global, as emissões continuam a aumentar apesar de as fontes de energias renováveis também registarem um aumento. Todavia, segundo os cientistas, estas últimas continuam a representar escassas fontes de energia.

"A energia solar e eólica não está nem perto de substituir os combustíveis fósseis", disse Glen Peters, outro dos autores do relatório e diretor do Centro para a Investigação Climática de Oslo, citado pelo Washington Post.

Na abertura da cimeira do clima COP 24, que oficialmente começou no domingo, António Guterres pediu a governos e investidores que "apostem na economia verde, não no cinzento da economia carbonizada".

O secretário-geral das Nações Unidas apelou aos países para fazerem mais contra as alterações climáticas em vez de ficarem a ver os seus "impactos devastadores" a acontecer, considerando que é "o assunto mais importante" no mundo.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, nove em cada 10 pessoas no mundo respiram ar contaminado, o que provoca sete milhões de mortes anuais por causas diretamente relacionadas com a poluição.

Além disso, a organização estima que, nos 15 países que emitem maior quantidade de gases com efeito de estufa, os impactos na saúde da contaminação do ar custem mais de 4% do cada PIB, sendo que as ações para alcançar os objetivos do Acordo de Paris custariam cerca de 1% do PIB mundial.

Para a OMS, reiteraram representantes na cimeira, o cumprimento do objetivo do Acordo de Paris de reduzir as emissões de gases tóxicos pode salvar um milhão de vidas por ano.

Com Lusa