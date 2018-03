Pub

A embaixada norte-americana na Turquia, visada por um ataque suicida em 2013, anunciou este domingo que vai estar fechada ao público na segunda-feira devido a um "alerta de segurança".

A representação diplomática adianta, na sua página na Internet, que reabrirá assim que estiverem reunidas as condições.

Em 2013, a embaixada norte-americana em Ancara foi alvo de um ataque suicida, reivindicado por um grupo da extrema-esquerda, no qual um agente de segurança turco morreu.

As relações entre os Estados Unidos e a Turquia têm estado tensas desde que Ancara acusou Washington de armar a principal milícia curda da Síria, Unidades de Proteção Popular, contra a qual a Turquia lançou uma ofensiva no enclave de Afrine, no noroeste da Síria.

A Turquia considera as Unidades de Proteção Popular uma organização terrorista.

Washington, por sua vez, tem apelado a Ancara para se focar na luta contra o grupo extremista Estado Islâmico.