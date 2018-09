De visita oficial à África do Sul, Theresa May tentou exibir a sua faceta de diplomata a dançar. Em três dias, May dançou duas vezes. E, nas duas prestações, o mundo reagiu com ironia e humor, até porque a primeira-ministra britânica não demonstrou grande aptidão para esta atividade, apesar dos sorrisos de quem a acompanhava.

Da primeira vez, May decidiu dançar com os alunos de uma escola tentando imitar-lhes os passos, mas a dança da crianças e aquela que a primeira-ministra protagonizou em nada foram semelhantes.

Indiferente às piadas nas redes sociais, Theresa May voltou a juntar-se a uma dança africana, desta vez num campo da ONU. E, também nesta ocasião, a dança da governante arrancou sorrisos a quem assistiu ao momento e, depois, ao vídeo.

Em poucas horas começaram a surgir montagens e memes no YouTube em que May surge a dançar vários estilos, como a música infantil "Baby Shark":

Ou o Gangnam Style:

E até houve quem tivesse lançado uma competição nas redes sociais. Qual dos políticos dança melhor, Theresa May, Boris Yeltsin, George W. Bush ou Obama?

Também em Portugal há políticos cujos momentos de dança se tornaram virais, mesmo numa altura em que as redes sociais nem sequer existiam. Recorde:

Aníbal Cavaco Silva:

Jerónimo de Sousa:

E, mais recentemente, António Costa: