Elton John: "Sou um europeu. Não um estúpido imperalista inglês"

Elton John com o marido, David Furnish, na estreia do filme Rocketman, que retrata a sua vida

Os fãs que assistiram ao concerto de Elton John em Verona, nesta quarta-feira, tiveram direito a um "extra" inesperado, quando o cantor decidiu fazer em palco um pequeno comício contra o Brexit e a forma como o seu país tem gerido todo o processo, da votação ao interminável braço-de-ferro político sobre as condições da saída da União Europeia.

"Tenho vergonha do meu país pelo que fez. Dividiu as pessoas", disse o autor de Yellow Brick Road, num desabafo citado pelo The Guardian . "Estou completamente farto de políticos, especialmente políticos britânicos. Estou completamente farto do Brexit. Sou um europeu. Não sou um estúpido, colonial, idiota, imperialista inglês".

Como recorda o jornal britânico, esta não é a primeira vez que Elton John critica abertamente o Brexit. Em julho de 2018 considerou que não foi contada a verdade à população do seu país sobre as implicações da saída, e que lhes foi prometido algo que era "completamente ridículo e que não era economicamente viável".

Elton John - cuja vida foi recentemente documentada no filme Rocketman - está a realizar aquela que anunciou como a última digressão mundial da sua carreira. Na agenda tem previstos vários concertos no Reino Unido: já em junho estará em Hove e Cardiff e, em novembro, deverá fazer mais 18 atuações no seu país.