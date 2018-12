Elsie Eiler ganha sempre as eleições em Monowi. É a única habitante

Uma história de solidão no país mais populoso do mundo

Novas imagens do "Homem do Buraco", o índio que escolheu a solidão em vez da civilização

Na povoação de Monowi Nebraska, orgulhosa detentora do título de "localidade mais pequena dos Estados Unidos", Elsie Eiler acumula as funções de proprietária do único estabelecimento comercial com as de presidente da câmara e da assembleia municipal. Mas a diversidade de responsabilidades não lhe tira o sono: há catorze anos que é eleita com 100% dos votos. "Não me preocupo com as eleições, porque não há grande concorrência", conta a octogenária ao programa Remote Places, da BBC.

Na verdade, Elsie Eiler, de 84 anos, é a única habitante de Monowi. Ao longo dos anos, foi vendo os vizinhos "partirem ou morrerem". Depois, foi a vez de os dois filhos crescerem e seguirem para outras paragens até que finalmente, em 2004, morreu o seu o marido e já não restava ninguém além dela.

Apesar do extremo isolamento, garante que não se sente sozinha. No café - cujos impostos municipais paga a si própria - vai recebendo diariamente a visita de camionistas e vendedores de passagem ou de conhecidos que moram perto e fazem questão de passar por lá para conviver ou confirmar que está bem de saúde. E não tem planos para se mudar. "É aqui que me sinto bem", resume.