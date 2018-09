Tesla tentou calar vítima de discriminação racial com dinheiro

Kalashnikov lança carro elétrico "retro" para competir com a Tesla

O CEO da Tesla Motors e da Space X, considerado pela Forbes como o 54.º homem mais rico do mundo, Elon Musk foi convidado para uma longa entrevista de quase três horas no Joe Rogan Experience, um podcast que é transmitido também no Youtube. Até aí, tudo normal.

O fora do normal surgiu quando a conversa já decorria há mais de duas horas, quando entrevistado começou a fumar droga, depois de o entrevistador lhe ter estendido um cigarro. "Isso é um charro? Ou é um charuto?", perguntou Musk. O apresentador disse-lhe que se tratava de marijuana e que o empresário "provavelmente" não poderia fumar aquilo "por causa dos acionistas". Mas o CEO da Tesla não se mostrou preocupado. "Quer dizer, é legal, certo?", questionou. O podcast foi gravado no estado norte-americano da Califórnia, onde o consumo de marijuana é legal.

Durante a entrevista, Musk e Rogan também beberam uísque. E até houve tempo para Musk demonstrar a sua habilidade com um lança-chamas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Elon Musk é considerado o homem que revolucionou o transporte na Terra e no espaço. Nasceu em Pretória, na África do Sul, mas emigrou para o Canadá aos 17 anos e radicou-se nos Estados Unidos quando foi estudar para a Universidade da Pensilvânia.

Também foi o co-fundador da Paypal, recebendo 1,4 mil milhões de dólares (1,2 mil milhões de euros) em 2014 quando essa empresa foi adquirida pela eBay.