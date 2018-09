O CEO da Tesla Motors e da Space X, considerado pela Forbes como o 54.º homem mais rico do mundo, com uma fortuna avaliada em 20,2 mil milhões de dólares (17,36 mil milhões de euros), Elon Musk foi convidado para uma longa entrevista de quase três horas no Joe Rogan Experience, um podcast que é transmitido também no Youtube. Até aí, tudo normal.

O fora do normal surgiu quando a conversa já decorria há mais de duas horas, quando entrevistado começou a fumar droga.

Durante a entrevista, Musk e Rogan também beberam uísque.

Elon Musk é considerado o homem que revolucionou o transporte na Terra e no espaço. Nasceu em Pretória, na África do Sul, mas emigrou para o Canadá aos 17 anos e radicou-se nos Estados Unidos quando foi estudar para a Universidade da Pensilvânia.

Também foi o co-fundador da Paypal, recebendo 1,4 mil milhões de dólares (1,2 mil milhões de euros) em 2014 quando essa empresa foi adquirida pela eBay.