Elogios mútuos marcam início de cimeira. Respostas só amanhã

Foi com pompa, circunstância e ambiente amistoso que arrancou a segunda cimeira entre Donald Trump e Kim Jong-un. Desde o primeiro encontro em Singapura, em junho do ano passado, que teve início, não apenas uma nova fase nas relações bilaterais, mas, também, um relacionamento pessoal de simpatia mútua consolidada com a troca de cartas e agora com este encontro. Mais uma vez, Trump classificou Kim de "líder excelente", tendo sido retribuído com o adjetivo de corajoso por parte do presidente da Coreia do Norte.

