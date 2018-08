Eleições locais com popularidade de May e Corbyn em fundo

As eleições locais que decorrem hoje em parte do território inglês devem proporcionar uma vitória aos trabalhistas e castigar o governo de Theresa May, segundo apontam as previsões. Embora sirva de barómetro, não é de esperar que um mau resultado tenha consequências a nível nacional.

As eleições desenrolam-se em vários níveis de representatividade - áreas metropolitanas, distritos, freguesias, autoridades unitárias e mayors (em cinco locais). Dos 129 círculos que foram a votos em 2014, 82 têm maioria trabalhista, 41 conservadora e seis liberal-democrata. Nalguns casos todos os lugares estão em disputa, noutros estão em jogo um terço dos lugares.

E não há votação na Irlanda do Norte, Gales, Escócia e em boa parte de Inglaterra, pelo que amplificar o significado dos resultados será do interesse da oposição e deverá ser desvalorizado pelos tories.

"Um governo que está no poder há oito anos com um programa de austeridade vai naturalmente sofrer nas eleições", comenta à Reuters Robert Hayward, antigo deputado conservador.

A meio de uma crise no governo, na qual se viu forçada a trocar de ministros na pasta da Administração Interna, a primeira-ministra deslocou-se a uma fábrica em Ulverston, no noroeste. Recusou fazer previsões quanto aos resultados e aproveitou o tempo de antena: "Onde quer que alguém viva ou trabalhe, se tiver eleições na quinta-feira, deve questionar quais são os vereadores que vão obter a melhor relação custo-benefício, quais vão manter o imposto municipal baixo e quais vão fornecer os melhores serviços. Se olharmos para o país vemos que estas autarquias são conservadoras. Na quinta-feira há que sair de casa e enviar uma mensagem muito clara."

É precisamente isso que os trabalhistas de Jeremy Corbin esperam, mas em sinal contrário. Ontem, na véspera das eleições, a governante e o líder da oposição esgrimiram argumentos no parlamento. Corbyn disse que os residentes dos distritos (boroughs) administradas pelos conservadores "pagam mais e recebem menos" em troca. Ao que May respondeu com um exemplo em Londres: em Lambeth, os habitantes pagam o dobro de imposto municipal do que no vizinho Wandsworth, sendo que o primeiro está nas mãos do Labour e o segundo nas dos tories. A par de Westminster, Wands-worth é um distrito há décadas nas mãos dos conservadores e cobiçado pelos trabalhistas.

A atenção deverá centrar-se na capital. Nas últimas décadas os habitantes de Londres têm votado nos trabalhistas, cuja agenda está mais virada para as questões sociais e relacionadas com a imigração. Os conservadores controlam apenas oito dos 32 distritos.

Nas eleições legislativas antecipadas do ano passado, o partido de Corbyn obteve 54,5% dos votos em Londres. Foi um resultado surpreendente e que ajudou ao quase fracasso eleitoral de May. O partido obteve 54,5% dos votos em Londres, o resultado mais robusto de qualquer partido em mais de sete décadas.

Uma sondagem YouGov divulgada pelo Guardian dá a vitória em Londres para o Labour com 51% e prevê 29% para os conservadores. Ao diário britânico, o ministro-sombra das Comunidades, Andrew Gwynne, mostrou-se prudente: "Estamos cautelosos. Acreditamos que vamos ter uma série de bons resultados, mas [para obter uma vitória nos distritos nas mãos dos conservadores] são necessárias mudanças no sentido de voto maiores dos que nas eleições gerais."

De forma paradoxal, a vitória nas eleições pode virar-se contra os trabalhistas, caso estes não obtenham um resultado histórico. "É mais difícil para o Partido Trabalhista sair desta situação muito melhor do que os conservadores, tendo em conta as baixas expectativas destes", comenta Tony Travers da London School of Economics.

Theresa May, dizem as sondagens, recuperou a popularidade desde o caso do envenenamento do ex-agente duplo russo e da intervenção militar na Síria em aliança com Emmanuel Macron e Donald Trump. Pelo contrário, Jeremy Corbin foi acusado pela comunidade judaica de não agir perante os sinais de antissemitismo no partido.

> Florence Kirby nasceu em 1921e durante a Segunda Guerra Mundial já era professora. Aos 96 anos é candidatata pelo partido conservador às eleições municipais pelo novo círculo de Manor Park, em Newcastle, no norte do país. Um recorde no Reino Unido, segundo os media. "Não há reconhecimento sobre o que [os mais velhos] podem contribuir. Pensei que era a hora de alguém tomar uma posição", declarou ao londrino i . Sócia-fundadora da associação de cuidadores do Reino Unido (Carers UK), estima que cerca de três quartos dos octogenários e nonagenários vivem sem qualquer tipo de assistência.

