Elefante empurra Melania Trump durante visita ao Quénia. Veja o momento

Melania Trump pede ao Congresso que reúna crianças imigrantes com os pais

O episódio ocorreu durante uma visita de Melania Trump, mulher do presidente dos EUA, ao Quénia. A primeira-dama encontrava-se a visitar o Parque Nacional de Nairóni quando foi empurrada por um elefante bebé. O momento foi registado em vídeo, que entretanto foi divulgado nas redes sociais.

"Quando o partido republicano e a sua mascote colidem", escreveu no Twitter a CBS.

Melania Trump chegou na terça-feira ao Gana para a sua primeira visita a África, que inclui passagens por Malawi, Quénia e Egito, naquela que é também a sua primeira viagem internacional sozinha desde que o marido, Donald Trump, chegou à Casa Branca.

Segundo declarações da sua porta-voz, Stephanie Grisham, a viagem da primeira-dama dos EUA a África é uma "visita diplomática e humanitária" focada na campanha #BeBest para as "crianças e o seu bem-estar". Por isso, estão previstas visitas a escolas e hospitais, com especial atenção aos cuidados neonatais, mais concretamente aos recém-nascidos e às mães.

No Gana, Melania Trump foi recebida em clima de festa pela primeira-dama ganesa, Rebecca Akufo-Addo. Seguiu depois para o Malawi, antes de viajar para o Quénia, onde visitou Parque Nacional de Nairóni. Aí, teve a oportunidade de amamentar elefantes bebés órfãos, e foi durante a visita que sofreu o empurrão de um dos animais.

O destino escolhido pela primeira-dama foi também eleito no passado pelas suas antecessoras, Michelle Obama, Laura Bush e Hillary Clinton.

De acordo com a agenda da mulher do presidente dos EUA, a visita termina este domingo no Egipto.