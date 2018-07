Ela tem três estrelas Michelin, mas vai fechar o restaurante

Três chefs catalães num evento em 2013. Carme Ruscalleda entre Joan Roca (à esquerda), do El Celler de Can Roca, que tem três estrelas Michelin, e Ferran Adrià (à direita), que fechou o seu El Buli em julho de 2011

"Não nos reformamos, reinventamo-nos", disse a chef Carme Ruscalleda num comunicado a anunciar que o restaurante San Pau, com três estrelas Michelin desde 2006, servirá o seu último jantar a 27 de outubro.

A decisão de fechar as portas do restaurante surge 30 anos após a abertura do espaço, numa antiga casa de 1881 com jardim e vista para o mar em Sant Pol de Mar, terra natal da chef catalã a 48 km de Barcelona. Foi o primeiro projeto de Ruscalleda, de 66 anos, e do seu companheiro profissional e marido, Toni Balam.

"Depois de decidir atravessar a rua em 1988, da loja da família ao Sant Pau, percorremos um caminho excitante e estimulante, uma viagem profissional com malas cheias de compromisso, trabalho, honestidade, criatividade, engenho e entusiamo; sentimentos profissionais que continuam a acompanhar-nos", disse o casal no comunicado, citado pelo La Vanguardia.

A primeira estrela Michelin foi conquistada em 1991 e a segunda em 1996. A terceira chegou em 2006. É a única mulher com esta distinção em Espanha. A "reforma" é algo "natural", afirmou.

"Queremos reinventar os nossos compromissos profissionais e dar força, conteúdo e futuro à nossa Cozinha Estúdio", indicaram, numa referência ao espaço onde vão continuar as suas experiências gastronómicas. O restaurante será trespassado à filha, Mercè Balam, que o converterá num bar.

Ruscalleda continuará à frente do Sant Pau de Tóquio, que abriu em 2004 e que tem duas estrelas Michelin, assim como o trabalho no hotel Mandarin Oriental de Barcelona, onde o seu filho Raül Balam é chefe de cozinha do Moments, que também tem duas estrelas Michelin.