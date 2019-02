El Chapo pagar o muro com o México? "Ridículo", diz advogado

Lucros de El Chapo no tráfico de droga podem pagar muro com México

"Há uma maior probabilidade de o senador [Ted] Cruz pagar pelo muro". É esta a resposta do advogado de El Chapo ao senador republicano. Cruz defendeu que o dinheiro confiscado ao líder do cartel de Sinaloa devia servir para pagar o muro que o presidente dos EUA, Donald Trump, quer construir na fronteira com o México. Mas dificilmente vai acontecer, afirmou Jeffrey Lichtman, o representante do narcotraficante mexicano.

Lichtman, citado pela CNN, afirma que o senador Ted Cruz "certamente sabe que o governo não confiscou nenhum dos ativos - nem um cêntimo - do senhor Guzman". "Por isso fazê-lo pagar pelo muro é ridículo", considera o advogado que diz ser mais provável ser o senador a fazê-lo do que o seu cliente.

Joaquín "El Chapo" Guzman foi julgado e condenado no passado dia 12 de fevereiro em Nova Iorque por dez crimes de tráfico de droga. A sentença vai ser conhecida a 25 de junho e o narcotraficante pode enfrentar a prisão perpétua.

Depois da condenação, o senador Ted Cruz considerou que os 14 mil milhões de dólares (cerca de 12 mil milhões de euros), provenientes dos lucros com o tráfico de droga e outros ativos de El Chapo devem ser direcionados para o financiamento de muro na fronteira com o México. "É hora de aprovar minha lei EL CHAPO. Peço aos meus colegas do Senado a agir rapidamente nesta legislação crucial", apelou republicado nas redes sociais.

Cruz apresentou este projeto de lei em 2017 e caso seja aprovado vai ser então possível utilizar o dinheiro das contas de El Chapo em situações consideradas de segurança nacional, como o muro ao longo da fronteira entre os EUA e o México.

Segundo o senador seriam cerca de 12 mil milhões de euros para "garantir a nossa fronteira sul e impedir o fluxo ilegal de drogas, armas e indivíduos". "Ao apreender qualquer património de El Chapo e outros traficantes podemos compensar o custo de proteger a nossa fronteira e fazer um progresso significativo para cumprir as promessas feitas ao povo americano", defende o republicano. O presidente dos EUA já considerou esta ideia de "interessante".

Durante a campanha eleitoral, Trump prometeu a construção de um muro na fronteira com o México. Uma promessa que está a ter dificuldades em cumprir devido à oposição dos Democratas que não aprovam o orçamento para este projeto, um impasse que já levou a uma paralisação parcial - durou 25 dias -, do governo federal, que só terminou com um apelo do presidente para se alcançar um consenso.