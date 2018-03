Pub

Um incêndio obrigou esta manhã à evacuação de vários edifícios e ao corte de ruas no centro de Glasgow, na Escócia. As chamas lavram numa zona comercial bastante concorrida da cidade.

O alerta para um "incêndio bem desenvolvido" no telhado de um espaço comercial foi dado às 8:18. As autoridades procederam à evacuação dos edifícios e afastaram os peões para evitar eventuais problemas com o amianto de algumas construções.