Edifício colapsou parcialmente em Viena após explosão

Uma explosão fez colapsar parcialmente um edifício em Viena, na Áustria, segundo a Associated Press. As primeira notícias da imprensa austríaca é falam de um rebentamento relacionada com uma fuga de gás. Para já há registo de quatro feridos graves e seis ligeiros.

Segundo a polícia a explosão ocorreu por volta de 16.30 do horário local e atingiu dois prédios que funcionavam como sede de partidos políticos. A explosão abriu um cratera na frente de um dos prédios, segundo a Reuters, tendo o tremor sido sentido a mais de 100 metros de distância do local do rebentamento.

Forças policiais, de salvamento e bombeiros já estão no local, Pressgasse, no distrito de Wieden, próximo ao centro da cidade de Viena.

[em atualização]