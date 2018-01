Pub

Estudante adormeceu no comboio e quando acordou descobriu que alguém lhe tinha deixado dinheiro

Ella Johannessen, uma estudante britânica de 23 anos, adormeceu durante uma viagem de comboio entre Peterborough e Leeds, no último sábado, e quando acordou descobriu que um desconhecido lhe tinha deixado um guardanapo com dinheiro. Anrtes de cair no sono, tinha estado a falar ao telemóvel com a mãe e desabafado sobre os problemas financeiros que enfrentava.

A jovem, que contou à BBC a sua história, está agora à procura do anónimo benfeitor para lhe agradecer o gesto.

A estudante revelou que começou a sentir mais dificuldades financeiras no último ano da universidade, depois de ter deixado um trabalho em part-time porque era necessário que se concentrasse nos estudos. E foi precisamente esse o tema da conversa que manteve com a mãe pelo telefone. Depois de desligar a chamada, adormeceu. Quando despertou, nem queria creditar que alguém lhe tinha deixado um guardanapo com 100 libras ((cerca de 114 euros).

Ella Johannessen ficou emocionada e começou a chorar, sentindo-se "incrivelmente grata" pela ajuda que um estranho lhe deu. O dinheiro, segundo a jovem, vai impedir que entre em incumprimento no pagamento de um crédito.

"Depois de 18 meses terríveis, em que perdi o meu pai e os meus dois avós paternos, isto mostrou-me que há generosidade e pessoas boas no mundo", escreveu a jovem numa publicação no Facebook, através do qual está a tentar descobrir a identidade do autor do gesto solidário.

"Podem partilhar este post? Estava no comboio Virgin East Coast de Londres para Leeds, no dia 27 de janeiro, cheguei em Peterborough às 14:52. Encontrei um lugar e liguei para minha mãe. Eu estava bastante stressada e chateada com a minha situação financeira e estava a tentar descobrir que aconteceu a 35 libras que me foram enviadas por transferência bancária. (...) Depois de falar com a minha mãe, desliguei o telefone e fui dormir, acordei cerca de meia hora depois e reparei num guardanapo [pousado] no meu colo. Sob o guardanapo estavam 100 libras", lê-se no post da jovem, que já foi partilhado mais de 16 mil vezes.

Ella Johannessen afirma que quer "continuar a corrente de solidariedade" e decidiu tornar-se voluntária numa associação de solidariedade.