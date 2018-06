Duas semanas de tensão na Europa pelo tema migratório

Pub

Do 'Aquarius' ao 'Lifeline', com uma mini-cimeira pelo meio, e muitas trocas de palavras, especialmente entre Paris e Roma. Cronologia de duas semanas de tensão, em vésperas do Conselho Europeu de quinta-feira e sexta-feira.

9 e 10 de junho

> Durante a noite, ONG francesa SOS Méditerranée recolhe 630 migrantes no Aquarius, entre eles mulheres grávidas, bebés e mais de uma centena de menores. O navio, que estava entre Malta e Itália, aguarda instruções para desembarcar em "porto seguro".

10 de junho

> Itália fecha os seus portos, numa decisão sem precedentes do novo ministro do Interior, Matteo Salvini, líder da Liga Norte (extrema-direita). Malta segue-lhe o exemplo.

11 de junho

> O novo primeiro-ministro espanhol, o socialista Pedro Sánchez, oferece o porto de Valência ao Aquarius. O navio rejeita empreender a viagem de quatro dias, devido à falta de combustível e alimentos e a más condições de tempo.

12 de junho

> Itália envia dois navios para ajudar a transportar migrantes e acompanhar o Aquarius até Valência. O presidente francês, Emmanuel Macron, denuncia "o cinismo e a irresponsabilidade" de Roma, que recusa "lições hipócritas" de Paris.

16 de junho

> Espanha aceita a oferta francesa de acolher parte dos migrantes do Aquarius, que um dia depois chega a Valência.

18 de junho

> A CSU, aliada da chanceler alemã, Angela Merkel, lança ultimato para uma solução europeia ao desafio migratório.

21 de junho

> A Itália ameaça sequestrar dois navios de ONG alemãs, entre eles o Lifeline, que fica bloqueado em águas internacionais com 234 migrantes.

23 de junho

> França e Espanha propõem, com o apoio da Alemanha, "centros fechados" nas costas europeias para gerir os migrantes. Salvini denuncia "arrogância" de Macron.

24 de junho

> Minicimeira com 16 países em Bruxelas sobre migrações acaba sem medidas concretas. Itália exige "sanções financeiras" contra países que recusem acolher refugiados.

25 de junho

> Salvini, de visita a Tripoli, diz apoiar "a criação de centros de acolhimento e identificação de migrantes no sul da Líbia". E reitera que Itália não irá deixar o Lifeline aportar.

28 e 29 de junho

> O tema das migrações e dos refugiados deverá marcar o Conselho Europeu no final desta semana