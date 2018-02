Pub

As autoridades afirmam que a situação já está controlada e que não estará relacionada com terrorismo

Duas pessoas foram mortas num tiroteio em Zurique, Suíça, esta sexta-feira. De acordo com meios de comunicação daquele país, o incidente ocorreu perto da principal estação de comboios.

A Reuters, citando fontes policiais, diz que as mortes já foram confirmadas, com as autoridades a afirmarem que a situação está já controlada e que não existe perigo para as restantes pessoas na área.

As autoridades dizem também que o incidente não deverá estar relacionado com terrorismo.

Já a BBC diz que, em imagens televisivas, é possível ver-se duas pessoas deitadas no chão, sem se mexerem.

No local está um grande aparato policial e algumas testemunhas disseram que ouviram, pelo menos, cinco disparos.

