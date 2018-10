Duarte Xavier chamava-se Ana no Tinder e, apesar da barba, seduziu 4 homens

Duarte Xavier é um homem de 34 anos, tem barba, é calvo e vive na Inglaterra, sendo originário da Madeira. Estas são as características reais do homem que está ser julgado em Londres por se fazer passar por uma mulher na rede social Tinder para seduzir homens e ter sexo com eles.Chamava-se Ana e, fingindo uma voz feminina, impunha condições que impediam os seus amigos do Tinder de o reconhecer como sendo do sexo masculino. Os encontros eram preparados de forma a que as vítimas tinham que estar de olhos vendados e não lhe podiam tocar. Pelo menos quatro homens caíram no engodo.

De acordo com as autoridades britânicas, Xavier apresentava-se no Tinder, e noutros sites de encontros como Craiglist ou Lovoo, como mulher e, após estabelecer contactos com potenciais vítimas, criava uma voz feminina ao telefone e enviava imagens sexualmente explícitas. Depois era feito o convite para sexo no seu apartamento em Wandsworth, Londres.

O primeiro caso, dos que chegaram a tribunal, ocorreu em fevereiro de 2016 com um homem de 45 anos. Chegou ao apartamento e, quase na escuridão, foi convidado a colocar uma venda pela voz feminina de Ana, isto é Duarte Xavier. Quando o contacto físico se iniciou, o homem desconfiou e acabou por remover a venda. Deu de caras com um homem e fugiu. Um ano depois uma situação idêntica ocorreu com um homem de 29 anos. Xavier, que dizia ao telefone ser uma dona de casa, justificava a escuridão e a venda nos olhos por ser "casada e não querer que o marido soubesse". Chegou a ser preso mais que uma vez mas acabou sempre por ser libertado. E voltava a atacar.

A polícia inglesa acredita que possa haver mais vítimas, que não apresentaram queixa por vergonha. Quatro dos queixosos tiveram mesmo relações sexuais. Em dois casos Xavier fez sexo oral a dois dos homens, passando por mulher, e noutras duas situações fez sexo anal passivo com os homens.

"Senti-me violado"



Uma das vítimas disse em tribunal: "Senti-me violado, com o que ele me fez. Foi chocante." Outro dos ofendidos contou a sua história e o encontro no apartamento de Xavier em Wandsworth. O homem colocou uma venda nos olhos antes de Xavier entrar no quarto e começar a fazer sexo oral. Descrevendo a situação, a vítima disse: "Fiquei furioso quando tirei a venda... Era um homem com barba. Dei-lhe uma ou duas bofetadas e disse 'porque não me disse a verdade'?"

A procuradoria inglesa, através de Kunal Davé, pediu a condenação em julgamento, o que veio a ser concedido: "Espero que a condenação não apenas deixe claro o quão importante é o consentimento no sexo, mas também dê às vítimas alguma forma de conforto, além de enviar uma mensagem para outras vítimas de que elas não estão sozinhas."

Como testemunha, a detetive Lucy Marsh, da polícia de Wandsworth, afirmou no tribunal que Xavier é um ser perverso: "Os crimes cometidos por Xavier são únicos na sua depravação. Todas as vítimas não tinham motivos para acreditar que não estavam com uma mulher. Todas declararam inequivocamente que nunca teriam consentido relações sexuais com outro homem."

Em tribunal, Duarte Xavier negou todas as acusações, alegando que as vítimas sabiam que ele era um homem, mas foi condenado. Os juízes do tribunal de Kingston Crown consideraram-no culpado de seis crimes de provocar que uma pessoa tivesse atividade sexual sem consentimento. A sentença, que ditará a pena a ser aplicada, será divulgada no dia 9 de novembro. A imprensa britânica apenas refere que Xavier é originário da Madeira e que vivia atualmente em Bornemouth.