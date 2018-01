Pub

Tecnologia estava a ser testada numa praia da Austrália, mas a sessão de treino passou a salvamento real quando dois homens ficaram em apuros

Um drone resgatou dois nadadores ao largo de uma praia na Austrália esta quinta-feira, uma estreia para a tecnologia da aviação não tripulada que parece perfeitamente adequada a salvar vidas no mar, dizem as autoridades.

O salvamento aconteceu quando os nadadores salvadores de Lennox Head, uma praia popular entre os surfistas a sul da cidade de Brisbane, estavam a preparar-se para uma sessão de treino a usar drones para puxar banhistas da água e colocá-los em segurança.

O treino tornou-se num salvamento real quando alguém percebeu que dois homens que nadavam fora do perímetro de segurança estavam em apuros devido à ondulação, informou o governo em comunicado.

Os nadadores salvadores lançaram o drone na direção dos banhistas e deixaram cair para a água o "módulo de salvamento", que expandiu para que os dois homens pudessem agarrá-lo e nadar assim até à costa.

"Nunca antes um drone com um dispositivo de flutuação foi usado para salvar nadadores", disse John Barilaro, vice-ministro do Estado australiano de New South Wales.

A operação demorou apenas 70 segundos. Os dois banhistas estavam exaustos mas saíram ilesos.

Barilaro disse que o governo investiu cerca de 343 mil dólares, cerca de 280 mil euros, numa tecnologia experimental de drones em dezembro.