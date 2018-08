Novas imagens do "Homem do Buraco", o índio que escolheu a solidão em vez da civilização

As imagens foram captadas por um drone da Funai - Fundação Nacional do Índio, durante uma das expedições que organiza e cujo objetivo é monitorizar e proteger os indígenas que vivem isolados do mundo civilizado. O vídeo mostra, pela primeira vez, estes índios que nunca tiveram qualquer contacto com o exterior, segundo a própria organização.

A gravação, realizada em 2017, só foi divulgada esta quarta-feira e mostra uma clareira no vale do rio Javary, perto da fronteira do Brasil com o Peru, onde se veem vários indígenas a caminhar - um deles carrega o que parece ser uma lança.

A fundação também divulgou fotografias tiradas pela equipa terrestre, que mostram canoas feitas de troncos de palmeira e um machado com uma lâmina de pedra amarrada a um cabo de madeira. Nas imagens aéreas aparece uma cabana de palha.

Na região, situada no sudoeste da floresta amazónica, vivem oito tribos indígenas que já entraram em contacto, de alguma forma, com o mundo exterior, e outras onze, que nunca contactaram com a civilização. A zona é conhecida por aglomerar a maior quantidade de tribos de índios que vivem isoladas do mundo.

No comunicado publicado no seu site, a Funai descreve que para chegar próximo desta tribo a equipa viajou mais de 110 quilómetros em "barcos, camiões e motos" e cerca de 120 quilómetros a pé pela densa floresta até chegar ao local onde os indígenas vivem.

A expedição contou com a presença da polícia, que apanhou em flagrante dois grupos de caçadores ilegais: os animais vivos que tinham sido capturados foram libertados. A fundação sublinhou que esta "invasão e destruição da floresta tropical, muitas vezes acompanhada de violência contra os povos indígenas, ameaça a sobrevivência das tribos".

A divulgação destas imagens acontece um mês depois de a Funai ter partilhado publicamente imagens daquele que é conhecido como o "Índio do Buraco", o último sobrevivente de uma tribo indígena que vive na floresta da Amazónia há 22 anos. O indígena escolheu a solidão em vez da civilização, depois de os membros da sua tribo terem sido dizimados.

O indígena foi filmado a cortar uma árvore com um machado. Estava em excelente forma física e a Funai recordou que o homem, que terá cerca de 50 anos, nunca aceitou o contacto com as equipas que o acompanham à distância.