Doze pessoas morreram e 18 ficaram feridas no sábado num acidente de viação com um autocarro no Equador.

De acordo com as autoridades, o acidente aconteceu durante a tarde, quando um autocarro da empresa Rutas Portovejenses se despistou e saiu da estrada Guayas, a sete quilómetros da cidade de Jipijapa, na província de Manabí.

Acorreram ao local do capotamento 15 veículos de socorro.

O comandante dos bombeiros de Paján afirmou que o excesso de velocidade deve ter sido a causa do acidente.

O acidente acontece uma semana depois de dois autocarros terem chocado na província de Guayas, causando 11 mortos e 54 feridos.