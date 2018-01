Pub

Objetivo era capturar assassinos de um delegado da polícia, cujo corpo foi encontrado no porta-bagagens de um carro

Pelo menos doze pessoas foram presas hoje numa operação, que mobilizou mais de 3.000 militares e polícias em favelas da zona norte do Rio de Janeiro, para capturar os assassinos de um delegado da polícia.

A operação foi realizada nas favelas de Jacarezinho, Manguinhos, Mandela e Arara, com o objetivo de localizar e capturar os envolvidos no assassínio do delegado da Polícia Civil Fábio Monteiro, cujo corpo foi encontrado no porta-bagagens de um carro na passada sexta-feira nas favelas de Arará e Jacarezinho.

De acordo com uma avaliação preliminar, dois dos detidos na operação de hoje eram alvo de mandados de captura.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

No entanto, Wendel Luís Silvestre, o principal suspeito do assassinato do comissário, ainda não foi localizado pelas autoridades, aparentemente porque foi notificado antes da ação policial, de acordo com o portal de notícias brasileiro G1.

Durante a operação, os policiais também apreenderam drogas e armas de fogo, que foram levados para uma base polícia civil do Rio de Janeiro.

As forças militares e policiais que participaram na operação encontraram barricadas feitas de carris de comboio pregados nas ruas da favela de Jacarezinho tentar para impedir a sua passagem.

Noutras zonas, os agentes encontraram grandes amontoados de lixo e resíduos sólidos que só podiam ser removidos com máquinas.

O Rio de Janeiro enfrenta uma onda de violência desde a realização dos Jogos Olímpicos de 2016, que forçaram o Governo brasileiro a enviar 10 mil efetivos das Forças Armadas em meados do ano passado com a expectativa de permanecerem nesse Estado até ao final de 2018.

De acordo com dados fornecidos pelo Instituto de Segurança Pública do Governo do Rio de Janeiro, em 2017 foram registados neste Estado 6.731 assassinatos, número ilustrativo de que a taxa de homicídios ultrapassou o nível de 40 mortes violentas para cada 100 mil habitantes, o que não acontecia desde 2009, quando foram referenciados 7.106 homicídios.