Dorian aproxima-se do norte das Bahamas com ventos de 240 km/h

O furacão Dorian aproxima-se do norte das Bahamas com ventos de 240 quilómetros por hora, esperando-se ondas fortes e chuvas torrenciais, tendo a população já procurado abrigo em escolas e igrejas.

Do estado da Florida aos estados da Carolina, milhares de pessoas permanecem preocupadas com a rota que o furacão poderá tomar, após as autoridades terem indicado que o Dorian iria encaminhar-se para nordeste e passar pela costa sudoeste dos Estados Unidos no início da semana.

Nos EUA, as zonas de maior impacto podem ser a Geórgia, a Carolina do sul e a Carolina do Norte.

Para já, as únicas certezas são que o Dorian, descrito como o furacão mais perigoso dos últimos 30 anos a afetar a região, desde que em agosto de 1992 o Andrew assolou as Bahamas e a Florida, vai atingir este domingo o noroeste do arquipélago das Bahamas, dirigindo-se depois para norte. Que estados norte-americanos serão depois mais afetados é a grande dúvida dos meteorologistas.

Depois de o furacão ter aumentado para a categoria 4, estando muito próximo de atingir a categoria 5, a máxima, mudou a sua trajetória, prevendo-se agora que o Estado da Florida não seja o mais afetado. As zonas de maior impacto podem ser a Geórgia, a Carolina do sul e a Carolina do Norte.

O furacão move-se sobre o norte do arquipélago das Bahamas com ventos de 240 km/hora e deve chegar ao território norte-americano na segunda-feira à noite ou terça de manhã. De acordo com a agência Associated Press (AP), as autoridades já alertaram que, mesmo que o centro do furacão não atinja a costa dos Estados Unidos, esta área será afetada com ondas e ventos fortes.

Uma situação de "perigo extremo"

No norte das Bahamas, os hotéis encerraram e os residentes estão a ser encaminhados para as áreas baixas das ilhas. O Governo está a montar abrigos, em igrejas e escolas, que estão a ser abertos ao longo do dia.

"Casas e estruturas podem ser substituídas; vidas não"

O primeiro-ministro das Bahamas avisou que o Dorian é uma "tempestade perigosa" e alertou que quem se recusar a abandonar a sua habitação "está a colocar-se numa situação de perigo extremo e pode esperar consequências catastróficas". "Casas e estruturas podem ser substituídas; vidas não", sublinhou Hubert Minnis nas últimas horas, apelando aos que não querem deixar as suas casas, "colocando as suas vidas em risco", que permitam que mulheres, crianças e idosos sejam evacuados.

Por sua vez, o porta-voz do Governo, Kevin Harris, avançou que é estimado que o Dorian tenha impactos sobre 73.000 residentes de 21.000 casas.