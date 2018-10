Dono do Rancho das Coelhinhas morre aos 72 anos

O norte-americano Dennis Hof, o conhecido dono do Rancho das Coelhinhas, foi encontrado morto esta terça-feira no seu rancho no estado do Nevada, na manhã seguinte a ter participado numa festa de aniversário.

Dennis Hof, de 72 anos, era proprietário de seis bordéis legalizados naquele estado americano, o único em que a prostituição está legalizada. Tornou-se popular devido ao reality show Cathouse, traduzido em Portugal para Rancho das Coelhinhas, no qual era acompanhada a vida de prostitutas e que foi exibido durante nove anos pela estação de televisão HBO. O programa decorria num dos seus ranchos.

Atualmente era candidato à assembleia estadual do Nevada, lugar para o qual ia concorrer, em novembro, com a democrata Lesia Romanov, que centrou a sua campanha em melhor educação, na gestão de fundos públicos e na defesa dos recursos naturais.

Antes de se tornar uma figura pública, Dennis Hof foi funcionário dos correios, tornando-se depois proprietário de várias estações de gasolina e de sete bordéis.

Curiosamente, durante o mês passado, as autoridades do estado do Nevada anunciaram que estava a decorrer uma investigação por alegado assédio sexual, algo que Hof negou de forma veemente num comunicado, no qual atribuiu essas acusações a motivações políticas.