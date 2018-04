Pub

O presidente norte-americano falou sobre o facto de o FBI ter invadido o escritório do seu advogado pessoal, Michael Cohen, esta segunda-feira

O presidente Donald Trump falou sobre as buscas que levaram o FBI a invadir o escritório do seu advogado pessoal, Michael Cohen, esta segunda-feira, no âmbito do processo Stormy Daniels.

"É uma situação vergonhosa", disse ele no início de uma reunião de liderança militar, segundo o Huffington Post. E continuo: "Eu sinto que estou constantemente a ser alvo de uma caça às bruxas".

O FBI fez revista no escritório de Cohen e no quarto deste no Loews Regency Hotel, ambos em Nova York.

Entre os documentos que os agentes pesquisavam estavam registos relacionados a um pagamento que o advogado fez à ex-estrela de filmes para adultos Stormy Daniels.

