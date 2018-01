Pub

Carta foi dirigida aos líderes reunidos na cimeira da União Africana, que decorre na Etiópia, em Adis Abeba. Trump terá chamado "países de merda" a várias nações africanas

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escreveu uma carta aos líderes africanos dizendo que "respeita profundamente" o povo de África e que o secretário de Estado Rex Tillerson vai realizar "uma extensa visita" ao continente, em março.

A carta, datada de quinta-feira, é dirigida aos líderes africanos que estão reunidos na cimeira da União Africana a decorrer na capital da Etiópia, Adis Abeba.

Os diplomatas norte-americanos têm-se esforçado por gerir as reações de choque e condenação depois de, numa reunião com senadores sobre política de imigração, Donald Trump ter qualificado o Haiti e várias nações africanas como "países de merda", segundo notícias divulgadas por meios de comunicação social.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

O Presidente dos EUA disse que não usou aquela linguagem, enquanto pessoas presente na ocasião dizem que Donald Trump o fez.

O chefe de Estado norte-americano encontrou-se com o Presidente do Ruanda e novo presidente da União Africana, Paul Kagame, na sexta-feira, no Fórum Económico Mundial de Davos, chamando àquele responsável da instituição africana "amigo".

Pediu também ao dirigente da União Africana para transmitir os seus "sentimentos calorosos" aos presidentes do continente, que se insurgiram recentemente contra as declarações "ofensivas".