O presidente dos EUA apontou o dedo a plataforma de vendas online que acusa de estar a prejudicar o negócio a outras empresas

O presidente dos Estados Unidos continua a guerra contra a Amazon. Donald Trump voltou a utlizar o Twitter para acusar a plataforma online de pagar "muito poucos" impostos, o que estaria a prejudicar outros lojistas.

"Expressei as minhas preocupações com a Amazon muito antes das eleições, Ao contrário de outros, eles pagam pouco ou não pagam nenhuns impostos ao Estado, nem aos governos locais, usam o nosso sistema de correios como rapaz de entregas (causando uma tremenda perda aos Estados Unidos) e estão a colocar milhares de lojistas fora de jogo", escreveu Trump.

O grupo Amazon encerrou a sessão desta quarta-feira na Bolsa de Nova York em forte baixa, com uma descida de 4,38%, o que representou uma perda de 31,4 mil milhões de dólares, ou sejam mais de 25 mil milhões de euros, em capitalização de mercado.

O portal Axios publicou esta quarta-feira um artigo sobre a "obsessão" de Trump acerca da Amazon. O artigo defendia que o presindente dos Estados Unidos queria atacar o grupo de Jeff Bezos com leis antimonopólio, para proteger o comércio.

Ou os amigos. Segundo a mesma notícia teriam sido as preocupações dos amigos milionários do presidente sobre a rentabilidade dos seus negócios, "destruídos" pelo controle cada vez maior da Amazon no setor da distribuição, que o levou a atacar.

Desde 2015, Trump já utilizou o Twitter para criticar a empresa de Jeff Bezos mais de uma dúzia de vezes.