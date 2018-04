Pub

Presidente dos EUA condenou mais uma vez o aparente ataque químico

Donald Trump vai decidir a resposta ao aparente ataque químico que aconteceu na Síria no domingo dentro das próximas 24 a 48 horas O anúncio foi feito pelo próprio durante uma conversa com os jornalistas. O presidente dos EUA classificou ainda o ataque como "hediondo".

"Não podemos permitir atrocidades como esta", justificou Donald Trump, que garante "não ter muitas dúvidas" sobre quem esteve por detrás do ataque químico que matou 42 pessoas em Douma, arredores de Damasco.

"Se é a Rússia, se é a Síria, se é o Irão, se são todos juntos, vamos descobrir e vamos enviar a resposta rapidamente", garantiu aos jornalistas, com o seu novo conselheiro de segurança nacional, John Bolton, sentado atrás dele, refere o The Guardian.

"Estamos muito preocupados que coisas como esta possam acontecer. Isto é uma questão de humanidade. Estamos a falar de humanidade", justificou Donald Trump.

Logo no domingo, o presidente republicano já tinha ameaçado uma resposta por parte dos EUA, que acusa a Rússia de dar cobertura ao regime de Assad que continua a luta contra os rebeldes opositores ao seu governo. A Rússia por sua vez nega a existência de ataques com armas químicas na Síria e aponta o dedo a Israel por ter levado a cabo uma raid noturno contra uma base do regime, na qual morreram 14 pessoas, entre as quais três iranianos.

Estas declarações de Trump antecedem o Conselho de Segurança da ONU, que se reúne esta segunda-feira.