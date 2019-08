Donald Trump ameaça retirar tropas americanas da Alemanha

O embaixador dos EUA em Berlim disse que seu país poderia retirar alguns dos militares em missão na Alemanha se o governo de Angela Merkel continuar aquém da meta de gastos da aliança de 2% do PIB.

"É realmente ofensivo supor que os contribuintes dos EUA continuem a pagar pelos 50 mil americanos que estão na Alemanha, enquanto os alemães gastam seu excedente em programas domésticos", disse Richarder Grenell à agência alemã de notícias DPA, segundo o jornal britânico The Independent.

Tais declarações aumentam as preocupações relativas à aliança da Nato, com a tensão entre os Estados Unidos e a Alemanha motivada pelas críticas de Donald Trump aos gastos militares alemães.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os EUA têm 35 mil militares estacionados na Alemanha, a que se juntam 17 mil funcionários civis americanos de apoio. É um legado da Guerra Fria, quando a Alemanha Ocidental estava na linha de frente com os soviéticos e era considerada a primeira linha de defesa da Nato.

Os analistas entendem que as declarações de Grenell são coordenadas pela administração Trump, até porque não é o único diplomata americano a sugerir que a longa aliança com a Alemanha está a passar dificuldades.

Georgette Mosbacher, a embaixadora americana em Varsóvia, deixou claro recentemente que os EUA têm outras opções quando pediu que as tropas na Alemanha fossem transferidas para a Polónia. "A Polónia cumpre sua obrigação relativamente à despesa de 2% do PIB com a Nato, a Alemanha não. Gostaríamos de receber as tropas americanas estacionadas na Alemanha", escreveu Mosbacher no Twitter.

Já em junho, o presidente Trump aludiu a essa possibilidade quando numa conferência de imprensa que os mil militares que iriam fazer um novo desdobramento na Polónia seriam retiradas do contingente da Alemanha.