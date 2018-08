Trump contratou advogado do 'impeachment' de Bill Clinton

Donald Trump terá um novo advogado na sua equipa que está a trabalhar com a investigação liderada por Robert Mueller acerca de uma alegada ingerência russa nas eleições norte-americanas de 2016. Emmet Flood, que aconselhou o ex-presidente Bill Clinton durante o processo impeachment, irá substituir Ty Cobb.

A saída de Cobb foi anunciada esta quarta-feira por Sarah Sanders, porta-voz da Casa Branca, e o New York Times, citando fontes próximas do processo, diz que o seu substituto será mesmo Emmet Flood.

Ty Cobb liderava a equipa legal, mas decidiu retirar-se. Ao New York Times, disse que informou Trump há várias semanas e que pretende ficar na Casa Branca até ao fim do mês para ajudar na transição e na entrada de Emmet Flood.

"Foi uma honra servir o meu país. Desejo o melhor a todos", afirmou.

No ano passado, Flood recusou o lugar que acabaria por ir para Ty Cobb, segundo a Reuters. Tal aconteceu em junho e depois, já em março deste ano, reuniu com Donald Trump para ajudar a equipa na investigação de Robert Mueller. No entanto, não ficou claro o que faria.

Emmet Flood foi conselheiro de Bill Clinton durante o impeachment, no final dos anos 90. Desse processo resultou a absolvição do então Presidente dos EUA. Também lidou com informações e situações priveligiadas do ex-Presidente George W. Bush e da sua administração.