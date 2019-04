Dois prédios desabam no Rio de Janeiro

Dois prédios desabaram esta sexta-feira em Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro, avança a imprensa local. As construções eram ilegais e teriam quatro andares, escreve o G1. Dezenas de pessoas estão no local a vasculhar os escombros para tentar localizar sobreviventes.

Equipas dos bombeiros também já estão a trabalhar para resgatar sobreviventes. Os vizinhos garantem que há vítimas sob os escombros.

Em atualização