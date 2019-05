Dois palestinianos morreram em ataque israelita na Faixa de Gaza

O notável secretário-geral da ONU, que foi Hammarskjöld, organizou ali uma sala de meditação para todas as religiões, talvez inspirado pela mensagem que confessou recolher no Day Concert de 1960, ao ouvir a Nona Sinfonia, a qual, diz, abre fazendo-nos entrar "num drama cheio de amargas e escuras ameaças", mas "no começo do último movimento ouvimos de novo os vários temas referidos, agora com uma frente na direção de uma síntese final". Tendo sido vítima de um atentado no antigo Congo Belga, não deixou previsão do facto que, violando o objetivo do "nunca mais" que orientava a busca de uma paz segura, implicou que valores religiosos voltassem a dinamizar confrontos armados de intensidade acrescida pelos progressos da técnica, destacando-se a violência eficaz dos supostos poderes fracos contra os poderes das poderosas soberanias, como aconteceu com as Torres Gémeas. Um dos mais lúcidos analistas da evolução do confronto entre o predomínio da ciência assumido no Ocidente e o recuo do domínio das religiões, com a sua promessa do caminho para o verdadeiro ser, para a verdadeira arte, para a verdadeira natureza, para o verdadeiro Deus, para a verdadeira felicidade, que poucos poderiam conciliar, sendo necessário para isso o que chamou "um salto para a fé", que supõe "musicalidade religiosa", uma análise brilhantemente exposta na introdução de Rafael Gomes Filipe à edição portuguesa da Sociologia das Religiões de Weber (2006), considerando termos de reconhecer que vivemos uma época tendencialmente alheada de Deus e desprovida de profetas, e que a noite assim surgida, de que Nietzsche falou, "tão cedo não se irá dissipar".